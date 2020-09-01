ديو غنائي باللهجة الإماراتية يجمع بلقيس وعيضة المنهالي

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي وبلقيس فتحي لطرح ديو غنائي باللهجة الإماراتية الشعبية من أشعار: الصامل، ورد الشاعرة: شبعاد، وألحان: عيضة المنهالي.

ويقول مطلع الأغنية بصوت عيضة المنهالي: “بحر ركبه غلاهم ولا درر مكنون

يفنى العمر لرضاهم لو كان ما يبغون”

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وكانت بلقيس قد أطلت عبر حسابها في سناب شات لتؤكد طرح العمل اليوم وأنه سيكون التعاون الأول لها مع عيضة، كما أضافت أنها تعشق الشعر الإماراتي مع اعترافها أنها مقلة في تقديمه لذلك تحضر حالياً لعدة أعمال مقبلة وتستعد لطرح أغنية خليجية مصورة في شهر سبتمبر الحالي.

يذكر أن آخر أعمالها كانت أغنية ” La Vie Is Good” التي حققت نجاحاً ملحوظاً وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في ظل أزمة كورونا، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية.

لتكون بذلك ثاني أغنياتها بهذه اللهجة بعد “تعالى تشوف” وهي من كلمات “يونس آدم” وألحان “محمد الرفاعي”.