عبدالمجيد عبدالله يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: “خذاني الحلم غرر بي وصدقته… ظلمتك وانظلمت وفاتني وفاتك”.. بهذه الأبيات شوّق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جمهوره ومتابعيه عبر “تويتر” لأحدث أعماله الغنائية.

الأغنية الجديدة من المقرر طرحها قريباً، وتحمل عنوان “ما كان هذا حب” من كلمات تركي وألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي.

وعبر محبو النجم السعودي عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة مؤكدين إعجابهم بعنوانها الملفت.

وأجاب عبدالمجيد عن بعض تساؤلات متابعيه عبر تويتر حول سر حبه لتركي، مؤكداً أنه إنسان بالدرجة الأولى وفنان وعبقري، وأضاف: “أنه من كوكب آخر”.

وتعد أغنية “حن الغريب” من آخر أعمال الفنان عبدالمجيد عبد الله.