متابعة بتجـــــــــــرد: “خذاني الحلم غرر بي وصدقته… ظلمتك وانظلمت وفاتني وفاتك”.. بهذه الأبيات شوّق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جمهوره ومتابعيه عبر “تويتر” لأحدث أعماله الغنائية.
الأغنية الجديدة من المقرر طرحها قريباً، وتحمل عنوان “ما كان هذا حب” من كلمات تركي وألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي.
وعبر محبو النجم السعودي عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة مؤكدين إعجابهم بعنوانها الملفت.
وأجاب عبدالمجيد عن بعض تساؤلات متابعيه عبر تويتر حول سر حبه لتركي، مؤكداً أنه إنسان بالدرجة الأولى وفنان وعبقري، وأضاف: “أنه من كوكب آخر”.
وتعد أغنية “حن الغريب” من آخر أعمال الفنان عبدالمجيد عبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمجيد عبدالله يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.