ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: هنأ الفنان المصري ماجد المصري زوجته رانيا أبوالنصر بمناسبة عيد ميلادها من خلال نشره صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستغرام؛ وأرفقها بالتعليق: “كل سنة وإنتِ طيبة يا قلب قلبي ربنا مايحرمني منك”. كما حرصت الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي على تهنئة رانيا من خلال حفل صغير وسط حضور الأصدقاء. يذكر أن ماجد المصري ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد “الوجه الآخر”، الذي يجسد فيه شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، وهو من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد فهيم، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، دنيا المصرى، أحمد خليل.

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