يسرا تتألق برفقة أبطال “خيانة عهد”

متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت النجمة المصرية يسرا في أحدث ظهور لها، خلال حضورها حفل عقد قران إسراء العدل، إلى جانب نجوم مسلسل (خيانة عهد) الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.
وانتشر في الساعات الأخيرة فيديو تظهر فيه يسرا برفقة عبير صبري وبوسي وخالد أنور، وجميعهم يرددون أغنية (ثلاث دقات) التي غنتها يسرا إلى جانب الفنان “إبو” ولاقت نجاحاً واسعاً عند طرحها.
يذكر أن مسلسل (خيانة عهد) بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز.
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