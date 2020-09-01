فرقة BTS تتصدر قائمة “بيلبورد”

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدرت فرقة BTS الغنائية الكورية الجنوبية قائمة بيلبورد لأفضل الأغاني الأسبوعية في أميركا.
وقالت مجلة “بيلبورد” التي تصدر هذا الترتيب إن أغنية “ديناميت” Dynamite حازت على المركز الأول في قائمة “بيلبورد هوت 100”.
وتعد BTS أول فرقة كورية جنوبية تفوز بهذا المركز، حيث أن المغني سام صاحب أغنية “غانغام ستايل” كان قد وصل فقط للمركز الثاني في قائمة بيلبورد خلال عام 2012.
وهنأ الرئيس الكورري مون جيه إن الفرقة على هذا الإنجاز معتبراً أنها حققت فصلاً جديداً في تاريخ موسيقى البوب الكورية.
وكانت فرقة BTS قد حققت رقماً قياسياً أيضاً بعد إطلاق أغنيتها المصورة ” ديناميت Dynamite” التي تعد أولى أغنياتها باللغة الإنجليزية، وتمكنت من تسجيل أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة من عرضها.
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