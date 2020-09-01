في ذكرى وفاة والدها.. نادين نجيم تكشف سرًّا مؤثرًا

متابعة بتجــــــــــــرد: عبرت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن اشتياقها لوالدها الذي غادر هذا العالم قبل عامين بعد صراع طويل مع المرض.

وأشارت نادين عبر حسابها في تويتر إلى أن صورة والدها التي تضعها في المنزل لم تتأثر جراء الانفجار في مرفأ بيروت الذي أصاب العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي والذي دمر بيتها.

وكتبت نادين قائلة: “الله يرحمه رغم كل الدمار يلي صار ببيتي صورة بيي ضلت واقفة محلها وما وقعت على الأرض وكل شيء تاني انكسر ووقع”.

وأضافت: “بابا كان عم يصلي لي وحماني.. أنا محظوظة عندي ملاك بالسما”.

وكانت نادين قد نجت من الموت بأعجوبة بعدما تعرضت لإصابة بالغة خلال انفجار بيروت، وأجرت عملية جراحية استمرت لأكثر من 6 ساعات.

وقد شاركت متابعيها عبر إنستغرام بمقطع فيديو يوضح لحظة وقوع الانفجار، إذ كانت تقف أمام النافذة على مسافة قريبة جداً من مرفأ بيروت وتلتقط صوراً للحريق الذي نشب قبل وقوع الانفجار بثوانٍ، كما سُمع صوت صراخها بعد انفجار زجاج منزلها ووقوعها أرضاً إثر قوة الانفجار.