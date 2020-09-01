أوس أوس يوجه رسالة نارية لمنتقدي ظهور زوجته الأخيرة

رنا صلاح الدين - رد الفنان المصري محمد أسامة "أوس أوس"، على التعليقات التي حصدتها صورته هو وزوجته في أول ظهور لها بعد رحيل طفلهما.

أوس أوس، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "أنا مش محتاج ابرر وأحكي أي حاجة عن حياتي والست اللي قلبب إختارها، كنت ساعتها في أول موسم لتياترو مصر كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت، وأول ما أتجوزت كنت أقعد في بيت إيجار كمان".

وأضاف: "أنا بس هكتفي بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة الفلوس بتعمل أكتر من كده، الفلوس ممكن تشتري سرير بس ماتشتريش النوم !، ومش أنا بس دا أغلب المشاهير اللي بتحسدوهم على حياتهم دلوقتي ماتعرفش بدا من إمتى واتبهدل إزاى، ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدي من أي مشكلة نفسية او مادية في حياته".

اوس اوس وزوجته

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وتابع: "ومش معنى إني بنزل أشتغل أو بتصور وأنا مبسوط ده معناه إني هموت من الفرحة بس دي مهنتي واجبي ناحية جمهوري، إني أخرجه من أي حزن هو فيه كل ده بعمله على حساب حزني وجرحي ووجعي أنا، وفى الآخر بتشتم برضه! أنا بقول الكلام ده ولن اسمح بأي تدخل في حياتى الشخصية".

وكانت صورة أوس أوس وزوجته قد حصدت العديد من التعليقات الغير لائقة عن ظهورها في حفل الزفاف بعد رحيل طفليهما وذلك رغم حالة الحزن الشديدة الظاهرة على وجه زوجة أوس أوس.

اوس اوس