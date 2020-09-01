سوسن بدر تكشف تفاصيل جلسة التصوير الأخيرة بالزي الفرعوني

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة المصرية سوسن بدر، حول الصور المتداولة لها بالزي الفرعوني على غلاف إحدى المجلات الفرنسية.

سوسن بدر، قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر فضائية صدى البلد «فكرة صور الزي الفرعوني ترجع إلى الميكب أرتيست رشاد الذي يعشق الفراعنة ويرى وجهي فرعوني».

سوسن بدر

وأضافت: «فرحت جدا لما لقيت نفسي تريند على تويتر، عشان العالم هيشوفني بالشكل الفرعوني»، معربة عن أمنيتها بتجسيد شخصيات عدد من السيدات اللاتي تتميزن بالقوة في التاريخ العربي.

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وتابعت: «الأستاذ شادي عبدالسلام أول من أطلق عليا نفرتيتي مصر وأتمنى تجسيد شخصيتها».

سوسن بدر

وحول علاقتها بابنتها ياسيمن قالت «نسبة الصداقة أكثر، والأمومة أيضا لكن من جانبها، وعلاقتي بأحفادي عجيبة بنتشاقى ونلعب مع بعض».

وعن تصريحها حول حبها «للشعر الأبيض» قالت «خطوط الزمن دي حياتي، ورحلتي اللي عايزة أشوفها بكل ما فيها بفوزي وإخفاقاتي وغضبي، أنا مستمتعة وأنا شايفاها».