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رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة الشابة المصرية ملك قورة، صورة من عطلتها الصيفية التي تقضيها خلال الوقت الحالي بميامي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
واختارت ملك قورة، لإطلالتها ببلوزة هاف ستومك وعلقت على الصور قائلة "ميامي الحب كله"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي الأجرأ لها.
ملك قورة
وكان آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
ملك قورة
كانت هذه تفاصيل خبر ملك قورة بإطلالة جريئة على شواطئ ميامي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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