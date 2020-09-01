زينة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده وتنشر صوره لأول مرة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية زينة، على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده بنشر صور له عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

زينة، علقت على الصور قائلة: "اخويا وحبيبي وابني وسندي وسند ولادي في الدنيا كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا حبيبي وربنا يحميك ويحفظك ويدياك كل الخير ويبعد عنك اللي ياذيك يا روح قلب اختك".

شقيق زينة

وكان آخر أعمال زينة مسلسل"جمع سالم"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، بطولة: دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ﺇﺧﺮاﺝ: إيمان الحداد.

كما شاركت في فيلم "الفلوس"، مع الفنان تامر حسني، الفيلم كان يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير "كل سنة وأنت طيب"، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى "الفلوس".

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الفيلم شارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

شقيق زينة

شقيق زينة

شقيق زينة