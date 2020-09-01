شيريهان لفيروز: ستنهض ماسة العالم من جديد

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية شيريهان، رسالة خاصة لجارة القمر السية فيروز، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". شيريهان، قالت في رسالتها: "فيروز الوطن السلام الحياة أنتي.. ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد .. "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد". فيروز Advertisements وأضافت: "حماكي الله ونصر شعبك و وطنك بيروت.. دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم شريهان". وكانت فيروز قد تحولت لمحل أنظار العالم أجمع خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارته الشخصية لها في منزلها بعد غيابها وتواريها عن الإعلام لسنوات طويلة. فيروز وشيريهان

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