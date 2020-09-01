"أثل" الإماراتي يواصل حصد الجوائز العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد الفيلم الوثائقي الإماراتي "أثل" جائزة الإنجاز من مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، المعني بالأفلام القصيرة.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان نخبة من الخبراء الدوليين الناشطين في مجال صناعة السينما.

فوز الفيلم في المهرجان يعني أنه سيشارك تلقائيا في الدور نصف النهائي لمهرجان برلين السينمائي السنوي.





وحصد "أثل" أيضا جائزة ريمي الذهبية من مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، الذي يكرم التميز الإبداعي في مجال الأفلام والفيديو، ويستهدف التحقق من قدرات صناع الأفلام وتعزيز السياحة الثقافية في هيوستن.

جدير بالذكر أن هذا المهرجان تأسس في أغسطس/آب 1961، باسم "سينما الفنون"، وهي جمعية أفلام دولية، كما أنه ثالث مهرجان دولي تنافسي في أمريكا الشمالية بعد سان فرانسيسكو ونيويورك.

على صعيد متصل تم اختيار فيلم "أثل" رسميا للعرض بمهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا وهو واحد من أهم المهرجانات وأكثرها شعبية في أوروبا، ويتيح فرصة التواصل بين صناع الأفلام وتقديم الدعم من قبل متخصصين في جميع جوانب أعمال السينما.

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فيما تم ترشيح الفيلم رسميا للحصول على جائزة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا.

واختير الفيلم رسميا للعرض في مهرجان ليفت أوف بتورنتو بكندا إلى جانب مهرجان "أمستردام" ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة.





و"أثل" إخراج الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وإنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام وشارك في بطولته الفنانة المصرية حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، وتولى مهمة المنتج المنفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، أما التصوير فأسند إلى أليكس مرتلا ومن توزيع شركة MAD Solutions

يتناول الفيلم بأسلوب وطرح درامي كوميدي قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد، أو الفتى القتيل كما بات يعرف عبر التاريخ، الذي قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

وتدور أحداث الفيلم من خلال حوارات تجمع الشاعر "طرفة" و"سلمى" مقدمة برامج شهيرة، تم اختيارها لتقدم برنامجا عن الشاعر وفوجئت المقدمة بأن هذا البرنامج يغير حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئا بعيدا عن الواقع.



