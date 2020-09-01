الرئيس الكوري يهنيء فريق BTS لتتصدره قائمة بيلبورد 100بأغنية "ديناميت"

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر فريق BTS الغنائي الكوري الجنوبية قائمة بيلبورد لأفضل الأغاني الأسبوعية في أميركا من خلال أغنية "ديناميت" التي أطلقتها الفرقة قبل أسبوعين وسجلت رقماً قياسياُ محققة أكثر من 800 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مجلة بيلبورد التي تصدر هذا الترتيب قالت إن أغنية ديناميت للفريق الكوري الجنوبي حازت على المركز الأول في قائمة بيلبورد هوت 100.



وأشارت يونهاب إلى أن فريق BTS يعد أول كيان غنائي كوري جنوبي يفوز بهذا المركز، حيث أن المغني سام صاحب أغنية "غانغام ستايل" كان قد وصل فقط للمركز الثاني في قائمة بيلبورد عام 2012.

وهنأ الرئيس مون جيه-إن الفريق، قائلاً: "إنه كتب فصلاً جديداً في تاريخ الكي-بوب (موسيقى البوب الكورية) من خلال تصدره قائمة "بيلبورد هوت 100" الأمريكية".

واعتبر "أنه عمل رائع يزيد من الفخر بالكي-بوب".

وأردف "الأهم من ذلك أن الفرقة قد حققت الإنجاز بأغنية "ديناميت" التي تحتوي على رسالة أمل والمواساة لشعوب العالم الذين يعانون وسط جائحة فيروس كورونا ".

وأردف أن "النجاح سيمثل مواساة كبيرة للكوريين الذين يعانون من الأزمة التي سببها فيروس كورونا".

