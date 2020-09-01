إلهام الفضالة في "عداني العيب" على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن تطبيق شاهد عن موعد عرض الدراما الخليجية "عداني العيب" حصرياً على "شاهد VIP" ابتداءً من 6 أيلول المقبل.

قصة العمل

فطيم هي طفلة عاشت وحيدة إثر وفاة والديها، وتُرِكت لمواجهة مصيرها في الحياة ضمن الدراما الاجتماعية الخليجية "عداني العيب" للكاتب علي الدوحان والمخرج محمود الدوايمة وبطولة النجمة إلهام الفضالة وكوكبة من الممثلين.

مع انطلاقة الأحداث، تعرض فطيم جوانب من حياتها، انطلاقاً من المسكن المتواضع الذي تعيش فيه، وتعرج على مرحلة الطفولة التي أمضتها في ملجأ للأيتام إثر وفاة والديها، وهو المكان الذي شكل شخصيتها القاسية، قبل أن تستقل في منتصف العمر، وتعيش لوحدها، من دون أن تعرف الشعور بالراحة ولو لمرّة، وذلك بسبب خوفها الدائم من المستقبل. تصادف المرأة في حياتها، الرجل الطيب راشد الذي يحاول أن يضفي بعض السعادة على يومياتها لكن من دون جدوى، ثم الجار خميس وأسرته الذين سيسعون إلى الاستفادة مما تخبئه فطيم.



إلهام الفضالة.. الحياة مليئة بنماذج مشابهة لفطيم

توضح النجمة إلهام الفضالة "أنني أحببت شخصية فطيم منذ قراءتي الأولى لها، وهي إنسانة بخيلة جداً لا تصرف فلساً على نفسها، وتخيلت كيفية تقديمها، وحاولت أن أبني لها شكلاً معيناً ثم أطلقت العنان لنفسي أمام الكاميرا".

وعمّا إذا كانت قد التقت نماذج مماثلة في الحياة استمدت منها أجواء الشخصية أم هو اجتهاد شخصي منها؟، تؤكد الفضالة "أنه اجتهاد بالدرجة الأولى، لكن لا شك أن الأشخاص الذين يشبهون فطيم المهملين لأنفسهم والبخلاء موجودون في المجتمع، وإذا لم ألتقِ بهم فقد سمعت عنهم الكثير حتماً، وقد طبقتُ هذه الأمور في أدائي أمام الكاميرا". وعن التعامل المستمر والممتد مع الكاتب علي الدوحان، تلفت إلى "أنه من المؤلفين الذين يتميزون بكتاباتهم السلسة والبسيطة تدخل القلب مباشرة، يحبها المشاهد الذي لم يتقبل أعمالاً درامية مهمة على المستوى الفني، فهو يعرف ماذا يريد الجمهور ويقدم له ما يناسبه".



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النجوم يراهنون على أدوارهم في "عداني العيب"

من جانبه، يشير الممثل أحمد السلمان إلى "أنني أقدم دور خميس رب أسرة، الذي كان ينفذ مشروعاً مع شخص سرقه وغادر البلاد وتقع عليه التزامات كثيرة تجاه أسرته، ويبدأ في رحلة البحث عمن ينقذه ويسدّد ديونه، لذا سيحاول التقرب من فطيم علّه يجد الحل عندها". ويلفت السلمان إلى أنه يعود إلى اللقاء مع النجمة إلهام الفضالة بعد سنوات من الغياب، آملاً بأن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور".

وتؤكد شهد الياسين أن "شخصية قمر التي أقدّمها في "عداني العيب" مختلفة تماماً عن أدواري طيلة مشواري الفني شكلاً ومضموناً"، مثنية "على فريق الممثلين الذين ألتقي معظمهم لأول مرة بعد سنوات". وتوضح أن "لقمر حالات إنسانية عديدة مع بعض الأشخاص الذين تواجههم، ومواجهات عدة مع أهلها أيضاً، في حين أنها تتعاطف حيناً مع فطيم ثم تنقلب عليها في وقت لاحق".

من جانبها، تكشف شيلاء سبت أن "الكاتب علي الدوحان يجد أنني قادرة على تقديم الكثير في أدوار مشابهة"، معتبرة أن "الشخصية تلتقي شكلاً مع دور قدمته قبل بضع سنوات في عمل من كتابته لكنه مختلف مضموناً، إذ أقدم دور شمس التي تحمل الكثير من المتناقضات، ضمن عمل خفيف ولطيف"، كما تلفت إلى أنها تلتقي من "خلال "عداني العيب" للمرة الثانية مع المخرج محمود الدوايمة، كما أنه الثالث مع النجمة إلهام الفضالة".

المخرج محمود الدوايمة

يعرب المخرج محمود الدوايمة عن سعادته بالتعاون الأول مع "الأستاذة إلهام الفضالة، وهي فنانة مميزة واسم مهم في عالم الدراما الخليجية خصوصاً والعربية عموماً"، متوقفاً عند الشخصية التي تقدمها ويوضح أن "فطيم هي من الشخوص الموجودة في عالمنا العربي، إذ كان قدرها أن تعيش في الملاجئ ودور الأيتام".

• يُعرض "عداني العيب" حصرياً على "شاهد VIP" ابتداءً من 6 أيلول/سبتمبر، من الأحد إلى الخميس، من بطولة إلهام الفضالة، أحمد السلمان، يعقوب عبد الله، شهد الياسين، غدير السبتي، أسامة المزيعل، شيلاء سبت، عهود الجدعان، جنى الفليكاوي، رهف غيتارا، وبمشاركة انتصار الشراح، أحمد البارود، عبد الله الحمادي، مع ظهور خاص للنجمة صمود الكندري، تأليف علي الدوحان وإخراج محمود الدوايمة.