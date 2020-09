مسلسل الحركة والإثارة Resident Evil يجد طريقه إلى Netflix

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: أكّد الموقع الرسمي لشبكة Netflix، التي تُعدّ المنصة الأولى للمهووسين بالأعمال الفنية الاستثنائية، إنتاج مسلسل من فئة الحركة والإثارة الحيّة مستوحًى من سلسلة Resident Evil الأسطورية لشركة Capcom‏ للعرض على Netflix.

في ثمان حلقات مدة كل منها ساعة واحدة، تسرد أحداث مسلسل Resident Evil المقتبس من واحدة من ألعاب الفيديو المرعبة والمثيرة الأكثر مبيعًا على مرّ العصور، قصة جديدة تمامًا تدور رحاها على مدار حقبتين زمنيتين:

في الحقبة الزمنية الأولى، تنتقل الشقيقتان البالغتان أربعة عشر ربيعًا "جايد ويسكر" و"بيلي ويسكر" إلى مدينة "نيو راكون" التي يغلب عليها الطابع الصناعي والتجاري، ولكنهما تضطران إلى الإقامة بها وهما في أوْج مرحلة المراهقة. ولكن بمرور الوقت، تدرك الفتاتان أن ظاهر تلك المدينة يخفي بداخله الكثير وأن أباهما يخفي عنهما الكثير من الأسرار الغامضة التي من شأنها أن تدمّر العالم.

وفي الحقبة الزمنية الثانية التي تدور أحداثها بعد قرابة عقد كامل في المستقبل، نكتشف أنه لم يتبق على سطح الأرض سوى أقل من خمسة عشر مليون إنسان يعيشون وسط أكثر من ستة مليارات من الأشخاص والحيوانات الذين حوّلهم "تي فيروس" إلى مسوخ ووحوش همجية. وهنا، يتعين على "جايد"، التي تبلغ ثلاثين عامًا الآن، أن تصارع لأجل البقاء على قيد الحياة في هذا العالم الجديد، فيما تواصل أسرار الماضي، التي تخصّ أبيها وشقيقتها وحتى نفسها، مطاردتها.

وعلّق "أندرو داب" مدير العرض/المنتج التنفيذي/كاتب السيناريو قائلاً: "لطالما كانت Resident Evil لعبتي المُفضلة على الدوام. وأشعر بسعادة غامرة لأنني سأتولّى سرد فصل جديد من هذه القصة الاستثنائية وإنتاج المسلسل الأول على الإطلاق بعنوان Resident Evil لمشتركي Netflix في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لعشاق Resident Evil من جميع الفئات، بما فيهم الجمهور الذي يشاهد القصة للمرة الأولى، ستتضمن قصة المسلسل العديد من العناصر القديمة وبعض الأفراد والعناصر الجديدة التي لم تكن موجودة سابقًا، كبعض الأمور الوحشية والأفعال الجنونية."

فريق العمل:

إدارة العرض/الإنتاج التنفيذي/كتابة السيناريو: "أندرو داب" (Supernatural)

الإخراج/الإنتاج التنفيذي: ستتولّى "برونوين هيوز" (The Walking Dead و The Journey Is the Destination) إخراج أول حلقتين من المسلسل وإنتاجهما تنفيذيًّا.

الإنتاج التنفيذي: "روبرت كولزر" و"أوليفر بيربين" من شركة Constantin Film إلى جانب "ماري لي سوتون"

الإنتاج: "مارتن موسكوفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة Constantin Film

الاستوديو: استوديو شركة Constantin Film

نبذة حول سلسلة THE RESIDENT EVIL:

منذ إطلاق شركة Capcom للعبة الرعب والإثارة التي مثلت نقطة فارقة في تاريخ ألعاب الفيديو في عام 1996، أصبحت Resident Evil واحدة من سلاسل ألعاب الفيديو التي حققت أفضل المبيعات على مرّ العصور، حيث سجّلت أرقام مبيعات تُقدّر بمئة مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار قرابة خمسة وعشرين عامًا، اقتُبست قصة سلسلة الألعاب في العديد من الأفلام السينمائية وتحوّلت إلى معالم جذب في العديد من مدن الملاهي. وقد حققت سلسلة أفلام Resident Evil، المُكوّنة من ستة أجزاء أنتجتها شركة Constantin Film، بشكل إجمالي أكثر من 1,2 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها سلسلة الأفلام الأكثر نجاحًا من بين سلاسل الأفلام المُقتبسة من ألعاب الفيديو.