ماذا قالوا عن زيارة ماكرون لفيروز في منزلها؟

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"الخليج 365" من بيروت: نشر حساب السيدة فيروز في تغريدة عبر "تويتر"، صورًا من اللقاء الذي جمع جارة القمر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الإثنين في منزلها بالرابية.

وقلّد الرئيس الفرنسي السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته فيروز لوحة فنية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكلاون لمحطات التلفزة التي كانت بإنتظار خروجه من منزل فيروز: "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم"، بحسب ما أوردت "رويترز".

ووصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.

زيارة في وقتها

وجاءت هذه الزيارة في وقت كانت تتردد فيه شائعات خبيثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن صحة السيدة فيروز، وحاولت إبنتها ريما الرحباني دحضها لكن بقي التشكيك من قبل البعض بإستخدام حسابات مزورة منسوبة لزياد الرحباني مما أثار قلق محبيها بشكل كبير.

فيروز بإنتظار تكريم آخر

وأشاد رئيس معهد العالم العربي، وزير الثقافة الأسبق في فرنسا جاك لونغ بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى المطربة اللبنانية فيروز وقال في تصريح خاص لراديو مونت كارلو: "انا سعيد جدا بخطوة الرئيس ماكرون. كان لي في السابق الامتياز بان اقلد السيدة فيروز وسام الفنون والآداب عندما كنت وزيرا للثقافة انا اعرفها منذ ما كانت تؤدي حفلاتها في بعلبك . انها شخصية استثنائية ومدهشة . سيكرمها معهد العالم العربي قريبا في معرض سيخصص لأشهر المغنيات والمطربات في العالم العربي".

وأضاف جاك لونغ "اكرر ان خطوة الرئيس خطوة جيدة جدا وان يزورها الرئيس الفرنسي فهذا يعني انها اكثر من فنانة انها رمز لبنان الحي والمكافح ، لبنان الذي يتجدد بجماله بشكل دائم . هذه الزيارة هي فعل امل للبنان وللشعب اللبناني."

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين والعرب مع الصور التي نشرتها صفحة السيدة فيروز الرسمية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها.

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شيريهان: "فيروز الوطن السلام الحياة أنت"، وتابعت: "ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.. فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد".

وختمت: "حماكي الله ونصر شعبك ووطنك".

أحلام: "مُنحت الكبيره فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو أرفع وسام فرنسي. كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها وزياره الرئيس الفرنسي مكرون للكبيره فيروز دليل على ان فيروز هي كبيرة لبنان وأرزته الشامخه للابد". وتابعت: "تقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فليحيا لبنان ولتحيا فيروز".

عاصي الحلاني: "ايقونة لبنان السيدة فيروز".

نجوى كرم: "السيدة فيروز هي الحقيقة اللي خبّرت عن حضارة لبنان وصورتو الحقيقية حتى صارت مساحتو وسع الدّني".

ماغي بو غصن: " اشتقنا لحضورك وصوتك.. صورة لبنان الأجمل.. مش بس صورتو.. وصوتنا كلنا لكل العالم.. فيروز إسم ما بيتكرّر.. متلك متل لبنان.. ما بيتكرّر".

نانسي عجرم: "ضحكة لبنان".

كارول سماحة: " رمز وليست مجرد مطربة !".

زين العمر: "لبنان الحلو كلّو بصورة فيروز"

الإعلامي عماد الدين أديب: السيدة فيروز أيقونة لبنان الماضي والحاضر والمستقبل