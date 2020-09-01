شكرا لقرائتكم خبر عن سايس يحتفى بحجازى متقال: تحية من القليوبية والمطرية "بنموت فيك يا باشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد يحمل الكثير من معانى التقدير للفن الصعيدى، احتفى سايس سيارات بالنجم حجازى متقال، وبالفن الصعيدى الذى يقدمه ويتفرد به فى الساحة الفنية حالياً، حيث قال: "تحية من أهل القليوبية، والقاهرة والمطرية وبولاق الدكرور .. بنموت فيك يا باشا".

ويتميز الفنان حجازى متقال باتقانه للفن الشعبى وخاصة اللون الصعيدى، الذى قدمه والده الريس متقال منذ عشرات السنين، وحصل على شهره واسعة داخل وخارج مصر، ومن ثم استكمل ابنه حجازى متقال مسيرته الغنائية، ليعيد توزيع الكثير من أغانى والده، كأغنية بص على الحلاوة، البت بيضا، يا حلوة يا شايلة البلاص وافرحى يا عروسة.