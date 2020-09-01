شكرا لقرائتكم خبر عن راغب وعاصى ونيشان يشيدون بزيارة ماكرون لـفيروز: "عظمة لبنان وفخامة فرنسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من نجوم الفن بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفنانة اللبنانية فيروز، عقب وصوله إلى بيروت مساء الاثنين، في إطار زيارته الثانية إلى لبنان بعد انفجار المرفأ.

وكتب النجم راغب علامة عبر حسابه على تويتر، قائلا:" عظمة لبنان و فخامة و رقى فرنسا"، وكتب الإعلامى نيشان:" أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك فيروز"، أما الفنان عاصى الحلانى كتب قائلا:" ايقونه لبنان السيدة فيروز أثناء اللقاء مع ماكرون".

كما قالت الفنانة ماجى بو غصن:" اشتقنا لحضورك وصوتك..صورة لبنان الأجمل..مش بس صورتو.. وصوتنا كلنا لكل العالم.. فيروز إسم ما بيتكرّر متلك متل لبنان ما بيتكرّر".

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن زيارته للنجمة اللبنانية فيروز والتى استمرت قرابة ساعة وربع كانت استثنائية، مؤكدا فى تصريحات له أنه لا يستطيع البوح بما قالته له، قائلا "فيروز رمزكم فى لبنان وأغنيتى المفضلة هى "لبيروت"، وفقا لموقع لبنان 24.

كما وصف ماكرون المطربة فيروز قائلا "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا "، حيث قال في بث تليفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.