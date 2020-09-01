شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تغنى تترات "المال والبنون" و"البحار مندى" فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، الفنانة حنان ماضى خلال حفله المقام فى الـ 8 مساء الخميس المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا بمشاركة العازفين سامر بركات ( قانون )، وائل النجار ( اكورديون) وعلاء صابر ( عود ).

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الموسيقية الدرامية الشهيرة منها بطل من ورق لـ حسن أبو السعود ، كراكون في الشارع - أيام في الحلال - نصف ربيع الآخر - هالة والدراويش لـ عمار الشريعى، غرام في الكرنك لـ علي اسماعيل ، دعاء الكروان لـ اندريا رايدر، الإرهاب والكباب لـ مودى الامام وعدد من المؤلفات العالمية التتم توظيفها فى فيلمى إمبراطورية ميم وسر طاقية الإخفاء الى جانب اهل الرضا وصوت مصر من مؤلفات قائد الاوركسترا المايسترو احمد عاطف.

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كما تقدم حنان ماضى مجموعة من أعمالها التى قدمتها لعدد من المسلسلات الشهيرة منها علي نار هادئة، المال والبنون ، الوشاح الأبيض ، البحار مندى، زي الهوي ، سرسب وآسيا.

يشار أن أوركسترا صوت مصر يعد أول فرقة موسيقية تأسست على يد عازف الكمان والمؤلف الموسيقى أحمد عاطف بهدف إلقاء الضوء على الموسيقى الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهور المصرى وتجمع فى تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكى والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية.

أما أحمد عاطف بدأ دراسته الموسيقية فى سن الرابعة عشر بالمعهد العالى للموسيقى العربية وتخرج عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الفنون عام 2011، شارك مع اوركسترا اخناتون لموسيقى الحجرة واوركسترا القاهرة الاحتفالى بمهرجان القلعة منذ عام 1995 كما شارك اوركسترا اوبرا القاهرة فى عدة حفلات.