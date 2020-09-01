شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور وايمان العاصى يرقصان على أغنيته "جانى فى ملعبى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت الفنانة إيمان العاصى أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى، خلال لقائها بالمطرب محمد نور هناك، على أنغام أغنيته الجديدة "جانى فى ملعبى"، والتى حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث تغنى نور بالأغنية ومعه مجموعة من صديقاته، وكانت ضمنهن الفنانة إيمان العاصى.

وتعاون محمد نور في أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

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من ناحية أخرى، يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع المطرب محمد نور فى أغنيتين جديتين ضمن ألبومه الجديد، الأولى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين تحمل اسم"متجيش على نفسك"، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الأن، وهى من ألحانه، وكلمات جمال الخولى، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها زووم مع محمد نور، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "متعودتش على الايام" كلمات عمرو والي، وألحان مودى سعيد، وأغنية "عليا" الذى غنيت خصيصا لابنته عليا، ألحانه وكلمات جمال الخولى وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".