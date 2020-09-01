شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون فى ضيافة جارة القمر "فيروز".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته الثانية إلى لبنان، بزيارة وتكريم الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، وظهرت جارة القمر، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلته، حيث منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل لقاء ماكرون بجارة القمر "فيروز"..