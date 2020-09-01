شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى ولطيفة تشيدان بلقاء ماكرون بفيروز: كانت واحشانا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت ردود الأفعال من مشاهير العالم العربى، ومشاهير لبنان بصورة خاصة، على اللقاء التاريخى الذى جمع السيدة فيروز، بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، معربين عن سعادتهم الشديدة برؤية فيروز، فيما وجهت الفنانة لطيفة الشكر للرئيس الفرنسى على هذا اللقاء.

ومن جانبها نشرت الفنانة لطيفة التونسية، صورة من اللقاء، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت "أحلى حاجة فى الصورة دى إن إحنا شفنا الغالية العظيمة فيروز اللى كانت وحشانا كلنا ربنا يحميكى لينا، شكرا إيمانويل ماكرون".



لطيفة التونسية

فيما نشرت الفنانة هيفاء وهبى صورة من اللقاء، عبر حسابها بتويتر، وعلقت عليها "فيروزنا".

Advertisements



هيفاء وهبى

وزار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون العاصمة اللبنانية بيروت، واحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى مرور مئة عام على تأسيس دولة لبنان بزرع شجرة أَرز، رمز البلد، بشمال شرق بيروت.

وقدم فريق العروض بالقوات الجوية الفرنسية عرضا في سماء لبنان بألوان العلم اللبناني احتفالا بالرئيس الفرنسى، ويعتبر دور الرئيس الفرنسى محوريا فى الجهود الدولية الرامية لحث زعماء لبنان على مكافحة الفساد واتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح بلدهم.

وبدأ ماكرون زيارته في وقت متأخر الاثنين بلقاء أيقونة الغناء العربي فيروز ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية" بعد لقاء بينهما قائلا : "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا "، حيث قال في بث تليفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".