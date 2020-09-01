شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة افتتاح مهرجان المسرح التجريبى 2020 على الهواء بالتليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفاءا بانطلاق فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وباعتبارها الفعالية الثقافية الكبرى التى تقام عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ينقل التليفزيون المصرى حفل افتتاح الدورة المقام الليلة على المسرح القومي بالعتبة، عبر قنواته الثانية والفضائية والثقافية على الهواء مباشرة من السابعة مساء، ليكون متاحا لمن لن يتمكن من الحضور، ولجمهور المسرح في مصر والوطن العربي.

الحفاوة والاهتمام الإعلامي من جانب التليفزيون المصرى لا يقتصر على حفل الافتتاح، بل سيتم نقل العديد من فعاليات وعروض الدورة عبر رسالة يومية، وتغطيات برامجية متعددة بعدد من القنوات المصرية والعربية وغيرها.

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ويأتى الدعم الإعلامى من التليفزيون المصرى، ومحطات أخرى إيمانا بأهمية المهرجان، وكونه عنوانا على عودة الحياة الثقافية والفنية تدريجيا إلى المشهد المجتمعى.