الليلة افتتاح مهرجان المسرح التجريبى 2020 على الهواء بالتليفزيون المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفاءا بانطلاق فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وباعتبارها الفعالية الثقافية الكبرى التى تقام عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ينقل التليفزيون المصرى حفل افتتاح الدورة المقام الليلة على المسرح القومي بالعتبة، عبر قنواته الثانية والفضائية والثقافية على الهواء مباشرة من السابعة مساء، ليكون متاحا لمن لن يتمكن من الحضور، ولجمهور المسرح في مصر والوطن العربي.
الحفاوة والاهتمام الإعلامي من جانب التليفزيون المصرى لا يقتصر على حفل الافتتاح، بل سيتم نقل العديد من فعاليات وعروض الدورة عبر رسالة يومية، وتغطيات برامجية متعددة بعدد من القنوات المصرية والعربية وغيرها.
ويأتى الدعم الإعلامى من التليفزيون المصرى، ومحطات أخرى إيمانا بأهمية المهرجان، وكونه عنوانا على عودة الحياة الثقافية والفنية تدريجيا إلى المشهد المجتمعى.
الحالة الاحتفالية لن تقتصر على ساحة القومى، حيث يتضمن حفل الافتتاح ــ الذى يحضره مسرحيون وجمهور لا يتجاوز 25% من سعة القاعة، وفقا لقواعد التباعد المفروضة ــ بل تمتد لفقرات الافتتاح، التى ستتضمن إلى جانب إعلان افتتاح الدورة تكريم 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح ، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامي طه ، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة ، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلي المخرج نولو فاكينى .
كما أن هناك عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "تحت النظر" لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذي قال أن العرض سيكون عنوانا لانتصار الإبداع على أى ظروف قاهرة، كما أنه سيتضمن استعراضا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى ستكون في ليلة الافتتاح ليفاجئ بها الجمهور.
دورة هذا العام مهداة إلي اسم الممثل والمخرج وأستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع ، تقديرا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري علي المستويين الفني والأكاديمي.
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