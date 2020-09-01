شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بى تكشف عن أقرب الصديقات لقلبها والـSTYLE واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى نجمة الراب الشهيرة كاردي بي دائما لمشاركة محبيها و معجبيها بالكثير من تفاصيل حياتها ، وأهل الطرق التي تتواصل من خلالها كاردي بي مع عشاقها هي الـ social media .

نشرت كاردي بي البالغة من العمر ( 27 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي " إنستجرام " مقطع فيديو مع تم تصويره لها مع ابنتها الوحيدة ، حيث ظهرت كاردي و هي تسير ممسكة بيد ابنتها خلال توجههما ليستقلوا سيارة فارهه باللون الأسود .

حرصت كاردي بي و أبنتها للظهور بنفس الـ style حيث ارتدت كل منهن ملابس باللون الوردي في حين كانت نظارات الشمس و حقائب اليد ذات تصميم متطابق تماما .

علقت كاردي بي علي الفيديو الذي جمعها بأبنتها فكتبت : " أنا وصديقتي المقربة " ، و قد حصد الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات فقط من نشر كاردي به له علي "إنستجرام " .

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كاردي بي وابنتها

يذكر أن كاردى بي اطلقت مؤخرا كليب " WAP " مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذات ستاليون وهي الاغنية التي حققت نجاح كبير فور اطلاقه .

يذكر أن كليب " WAP " أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمتى الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلى جينر مرتدية ثوبا ذا تصميم مثير " leopard print "، وجاءت فكرة الاعتراض على وجود جينر لعدة أسباب وأبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادى وقضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها فى الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر"، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلى جينر .