شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الكورى BTS يحقق إنجازا تاريخيا بتصدر قائمة Billboard Hot 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفريق الغنائى الشهير BTS أول فريق كورى تظهر لأول مرة فى المرتبة الأولى على مخطط Billboard Hot 100 هو ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر أسبوعيا من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.

فقد تصدر الفريق الشهير قائمة Billboard Hot 100 بالأغنية السينجل الجديدة Dynamite التى طرحها الفريق مؤخرا، وحققت نجاح مذهل منذ الساعات الأولى لإطلاقها، وهى أول أغنية سينجل للفريق تم تقديمها بشكل كامل باللغة الإنجليزية.

Advertisements



فريق BTS

يذكر أن استطاع الفريق الكورى الشهير BTS أن يحقق شعبية جارفة حول العالم، وذلك بتقديم عدد من الأغنيات الناجحة، إضافة إلى التواجد باستمرار عبر وسائل المنصات التواصل ما جعلهم أقرب لقلوب جمهورهم، وقد أشعل الفريق عالم الموسيقى بمجرد إطلاق أغنية "Dynamite" التى حققت نجاحا مذهلا فور إطلاقها، فقد تصدرت أغنية Dynamite للفريق الكورى الشهير BTS قائمة أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا " UK Singles Chart "الأسبوع الماضى، وهو إنجاز جديد يحققه الفريق الغنائى فى إنجلترا، وذلك بأول أغنية سينجل باللغة الإنجليزية يقومون بإطلاقها، وأشار موقع " شارتس " إلى أن الأغنية احتلت الصدارة فى وقت مبكر وذلك بعد إصدارها يوم الجمعة الماضى (21 أغسطس)، ومن المؤكد أن الأغنية ستحقق الكثير من الإنجازات و النجاحات خلال الفترة المقبلة سواء فى إنجلترا أو بالعالم كله ، بينما جاء بالمركز الثانى جويل كورى بأغنية " HEAD & HEART " ، اما المركز الثالث فكان من نصيب أغنية " WAP " لنجمتى الراب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون.