شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصفف شعر إيمى.. والأخيرة: شكلى معفن ليه كده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها فيديو طريف لها مع شقيقتها الفنانة إيمى سمير غانم وهى تصفف شعرها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لترد عليها قائلة "شكلى معفن وعامل ليه كدة"، كما شاركت بصورة لشكلها النهائى عبر خاصية ستورى بحسابها.



دنيا وايمي

وكانت أشادت النجمة دنيا سميرغانم، بأداء أبطال فيلم "توأم روحى"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "الفيلم ده مش عادى فى الجمال بجد فظيع"، كما أشادت بأداء الراحلة رجاء الجداوى فى الفيلم ونشرت دنيا صورة للراحلةعبر خاصية ستورى على إنستجرام وكتبت عليها "فيلم توأم روحى، أبدعتى وأمتعتينا بأدائك الراقى الله يرحمك".



ايمي

وفى سياق آخر تشارك النجمة دنيا سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" حيث جمعتها مشاهد بين هشام ماجد ولوسى وآخرين من النجوم والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

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وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

وفيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.