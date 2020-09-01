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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا وأنور حديد يرفعان شعار "بنعمل كل حاجة مع بعض".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة دوا ليبا مع حبيبها أنور حديد نجل رجل الأعمال الفلسطينى محمد حديد، وهما يرتديان الكمامة بعدما تناولا سويا الطعام فى ماليبو بكاليفورينا، ويبدو أن الثنائى لا يفترق ويرفعان شعار "إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض" وهو ما ينطبق على كل خروجاتهما.
قبل أيام قليلة التقطعت عدسات البارباراتزى صوراً للمغنية العالمية دوا ليبا برفقة حبيبها أنور حديد فى حالة حب ويتبادلا القبلات وسط الأمواج على الشاطئ فى ماليبو، وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلاد المغنية الخامس والعشرين، وظهر الثنائى وهما يستمتعا بركوب الأمواج ويمرحان برفقة صديقان مقربان.
دوا ليبا وانور حديد
إضافة إلى ذلك أطلقت النجمة العالمية دوا ليبا الكليب الرسمى لأغنيتها "Levitating" على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، والتى تم تقديمها بطريقة الريميكس مع 2 من أهم وأشهر أيقونات الغناء فى العالم وهم ميسى اليوت ومادونا، وكانت مفاجأة كليب "Levitating" الذى قام بإخراجه ويل هوبر هو ظهور السوبر موديل الشهير أنور حديد الذى تجمعه قصة حب قوية بدوا ليبا تخطت العام، وقد ترجم البعض اختيارها لأنور من أجل مشاركتها في الكليب حتي لا تقدم أي مشاهد رومانسية مع أي شخص غيره، وقد ظهرت دوا ليبا بعدد من الإطلالات المثيرة التى خطفت أنظار كل محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم، كما كان للنجمة ميسي اليوت حضور مبهر بالكليب.
دوا ليبا وانور حديد
يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرًا أن العمل مع أيقونتي الموسيقى والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها "Levitate" كان "أمرًا لا يصدق"، وذلك حسب موقع "rte"، وقالت المغنية الشهيرة، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل.
فأكدت دوا ليبا خلال حديثها لـ"Ash London LIVE podcast" أنها كان حلمها الكبير هو العمل مع مادونا وميسي إليوت، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معًا في أغنية، فهو حقًا كان أمرًا غير متوقع ومجنون بالنسبة لي.. وبالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبًا إلا أنني مازلت لم أصدق إتمام هذه الخطوة.
دوا ليبا
دوا ليبا
دوا ليبا
دوا ليبا
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