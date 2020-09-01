شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا وأنور حديد يرفعان شعار "بنعمل كل حاجة مع بعض".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة دوا ليبا مع حبيبها أنور حديد نجل رجل الأعمال الفلسطينى محمد حديد، وهما يرتديان الكمامة بعدما تناولا سويا الطعام فى ماليبو بكاليفورينا، ويبدو أن الثنائى لا يفترق ويرفعان شعار "إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض" وهو ما ينطبق على كل خروجاتهما.

قبل أيام قليلة التقطعت عدسات البارباراتزى صوراً للمغنية العالمية دوا ليبا برفقة حبيبها أنور حديد فى حالة حب ويتبادلا القبلات وسط الأمواج على الشاطئ فى ماليبو، وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلاد المغنية الخامس والعشرين، وظهر الثنائى وهما يستمتعا بركوب الأمواج ويمرحان برفقة صديقان مقربان.