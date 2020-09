شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صافى ثروة تشادويك بوسمان بعد أيام من وفاته.. رقم صادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية وبمجرد الأعلام عن خبر وفاة النجم العالمى تشادويك بوسمان عن عمر يناهز الـ ( 43 عاما) و ذلك بعد معاناته من مرض سرطان القولون، فكان كل التركيز على ثروة نجم هوليوود الراحل.

كشفت العديد من التقارير التى انتشرت خلال الساعات الماضية أن ثروة تشادويك بوسمان وصلت الى 12 مليون دولار أمريكى وذلك فى وقت وفاته.

يذكر أن تشادويك بوسمان توفى بعد 4 سنوات من صراع مرض سرطان القولون، وقد جاءت وفاة النجم الشهير فى المنزل الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته وزوجته.

وقد جاء خبر تأكيد وفاة تشادويك بوسمان بطل فيلم " black panthe" من خلال منشورعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" وهو الخبر الذى قابله الكثير من عشاقه ومحبيه بصدمة و حزن كبيرين.

و كان تشادويك بوسمان قد قدك العديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية على مدى العقدين الماضيين على تقديم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين أعمال تليفزيونية و اخرى سينمائية ، و من أبرزها : "The Express" و"Lie to Me" و "Fringe" و "The Kill Hole" و "Draft Day" و "Message from the King" و "Black Panther"، وغيرهم .