شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين بعد تقليده لـ أحمد السقا فى الجزيرة: "شكلى كده هتضرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم آسر ياسين متابعيه، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام مقطع فيديو وهو يتقمص شخصية النجم أحمد السقا فى فيلم الجزيرة، وترديد الجملة الشهيرة "من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة"، وعلق آسر ياسين على الفيديو "شكلى كده هتضرب".



اسر ياسين

وفى سياق آخر قرر صناع مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثانى من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكرى لا تعمل فى موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.



اسر ياسين يقلد احمد السقا

ودارت أحداث المسلسل حول "سكر وعمر" وعمليات نصب باخترافية شديدة بشكل كوميدى وكشفت بداية الحلقات بأن عمر - آسر ياسين قام بالنصب عليها فهو نصاب محترف ايضًا لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.