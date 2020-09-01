شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة فى عيد ميلاد ابنتها: الأمومة أعظم إنجاز فى حياتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها "تالا" الخامس، وعبرت عن مدى سعادتها بتجربة الأمومة بشكل عام، ونشرت فيديو يجمع أهم لحظاتها منذ ميلادها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "الأمومة أهم إنجاز فى حياتى.. ابنتى تمت عامها الخامس اليوم".

وكانت أعلنت الفنانة كارول سماحة اعتزالها السوشيال ميديا فترة مؤقتة بسبب الأحداث الأخيرة التى آلمتها من انفجار مرفأ بيروت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعى التى أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعى.. نعود إليكم قريبا".

من ناحية أخرى تشارك النجمة اللبنانية كارول سماحة، فى مسلسل "مدرسة الحب 3" بأغنية جديدة تحمل عنوان "قلبى وقع" ضمن حلقاته، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

يضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، وخالد الصاوى، ومى سليم، ومحمد لطفى، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، هو الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.