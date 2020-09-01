شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح كليب "عم الطبيب" من ألبومه الأخير "سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم عمرو دياب كليب أغنيته "عم الطبيب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى الأغنية التى أطلقها فى ألبومه الأخير "سهران"، ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطئ الساحل الشمالى.

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"عم الطبيب" كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها فى ألبوم "سهران"، وتقول كلماتها:"عم الطبيب.. جنبي الشمال ده بتجيله شكة.. من حالي طول الليل بتشكى..عرى وكشف شاف الهموم..بص بأسف وقالي قوم.. متروحش يابني لطبيب يطبك..انت علاجك حبيب يحبك..متروحش يابني لطبيب يطبك..انت علاجك حبيب يحبك".

وكان الهضبة قد طرح عصر أمس كليب "زي مانتى" من ألبوم سهران أيضاً على موقع "يوتيوب"، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية، ارتدى خلالها الهضبة ملابس تتماشى مع حالة الأغنية وأجوائها، فضلا عن التقنية السينمائية التي صورت بها الأغنية، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدى.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.