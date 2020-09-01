شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم مع ابنتها فى أول ظهور بعد انفجار بيروت: نتمنى أياما أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، في إشارة للأحداث السيئة التي يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.



نانسى عجرم

وكانت وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل"، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



نانسى عجرم وابنتها

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، قالت فى تصريحات سابقة: "حتى الآن لم يعلم اللبنانيون ما السبب الذى أدى لتفجير مرفأ بيروت الذى كبد لبنان خسائر فادحة"، وتابعت: "كنا نبحث عن سبب الانفجار هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا.. إن شاء الله مع الوقت سوف نعرف.. ونحن عيشين بحالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف.. أنا بطالب بالحقيقة وماذا حدث".

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وأضافت نانسى عجرم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، ، أن المشاهد التى أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جداً وحزينة إلى أبعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذى لحق بالبنايات.

ولفتت نانسى عجرم إلى أن المساعدات التى وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبنانى يشعر بأنه ليس وحيداً بهذا الكوكب.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كانت قد أكدت صمود بلادها وقدرتها على الخروج من الأزمات المتتالية التى تتعرض لها وكان آخرها انفجار مرفأ بيروت هائل وخلف آلاف الجرحى وعشرات الضحايا، وغردت نانسى عجرم عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة. توجّعت. شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أنها تنكسر بيروت ست الدّنيا، بيروت ما بتموت".