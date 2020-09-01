شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ونسرين طافش يعودان من السخنة بعد تصوير 6 مشاهد من "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم ماجد المصرى والفنانة نسرين طافش من مدينة العين السخنة، بعد تصوير 6 مشاهد كاملة على البحر، ضمن أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، المقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة، وجمعت المشاهد كل من كريم عبد الخالق وأحمد إمام، وآخرين، حيث يحصل فريق العمل على أجازه لمدة 48 ساعة، ويواصل بعدها فريق العمل التصوير مجدداً فى القاهرة بعد الاستقرار على اللوكيشن.

وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى عن البروموهات الرسمية الترويجية لمسلسل "الوجه الآخر"، قصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، حيث تضمنت البروموهات على مشاهد إثارة وتشويق، فضلا عن صورة مبهرة للممثلين والديكورات، بجانب المشاهد التى تحتوى على قصة مميزة وخلافات عائلية وخلافه.

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ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، و يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

وفى السياق ذاته انتهى النجم مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل "الوجة الآخر"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.