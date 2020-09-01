شكرا لقرائتكم خبر عن نهى العمروسى فى رسالة صوتية : بنتى تحولت من شاهدة لـمتهمة وهى وعمرو الهربان متجوزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علقت الفنانة نهى العمروسى، على أزمة ابنتها الأخيرة نازلى كريم، حيث أكدت عبر رسالة صوتية قالت فيها: نازلى بنتى مظلومة شهروا بيها، عشان ينتقموا منها، لأنها شاهدة رئيسية في القضية، أنا عندى يقين إن الحقيقية هتبان في يوم من الأيام، وواثقة جدا فى نزاهة القضاء المصرى، وربنا كبير مفيش أكبر منه، ومسلمة أمرى لله.

وأضافت العمروسى قائلة:"نازلى بنت شاهدة في قضية جريمة الفيرمونت، فجأة نازلى اتحولت من شاهدة لمتهمة، لبست اتهامات كيدية عشان يتخلصوا منها، بس أنا واثقة فى عدالة القضاء المصرى في نزاهته، ومتأكدة إن ربنا هيظهر الحق، مسلمة أمرى لله، لأن أنا وبنتى ماعندناش غيره".

كانت الجهات المختصة، قد قررت حبس أحمد الجنزورى منظم حفلات، ونازلى مصطفى كريم إبنة نهى العمروسى، 4 أيام على ذمه التحقيق فى قضية الفيرمونت.

Advertisements

وكانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).

جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.