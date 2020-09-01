شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبد الرحيم حسن يعلن وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان عبد الرحيم حسن وفاة والدته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب "إنا لله وانا إليه راجعون الآن والدتي في ذمة الله ادعو لها"، وحرص عدد من الفنانين على مواساته وعلقت الفنانة منال سلامة قائلة :" البقاء لله الله يرحمها"، وكتبت الفنانة عفاف رشاد :" البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك مع الصدقين والشهداء امين يا رب العالمين".



عبد الرحيم حسن

وكان آخر أعمال الفنان عبد الرحيم حسن هو مسلسل "النهاية" من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في رمضان الماضى.

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تدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

وكان قال الفنان عبد الرحيم حسن إن الفنان الكبير محمد صبحى هو الوحيد الذى يقدم فنا هادفا على المسرح حاليا، مضيفا أن محمد صبحى مهموم بقضايا الوطن، مضيفا أنه شارك مع الفنان محمد صبحى بعد تخرجه فى مسلسل "كيمو"، ومسلسل "فارس بلا جواد"، وبعدها مسلسل "ونيس وأحوال العباد"، ومسرحية "غزل البنات"، وبرنامج "مفيش مشكلة خالص"، مهنئا محمد صبحى بمسرحيته الجديدة "خبيتنا".