شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وكارول سماحة عن لقاء ماكرون بفيروز: فخرنا وضحكة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت عدد من النجمات على لقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالأيقونة اللبنانية الفنانة فيروز، والذى تم أمس فى منزلها، حيث ظهرت "جارة القمر"، ونشرت النجمة نانسى عجرم صور اللقاء عبر حسابها بموقع "تويتر"، معلقة عليه :" ضحكة لبنان"، وبالمثل نشرتها يارا قائلة :"فخرنا شكرا لك سيدي الرئيس".



نانسى عجرمم



يارا

وكذلك كتبت النجمة كارول سماحة :"فيروز رمز وليست مجرد مطربة !شو لفتني بساطة هالبيت..بروحو اللبنانية...شو حقيقي وشو بيشبه بيت الضيعة اللبنانية لا مظاهر ولا ماركات..لا ألقاب..ببساطة هي علم #لبنان".



كارول سماحة

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وكان نشر الحساب الرسمى للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، مجموعة من الصور، أثناء لقائها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى تم أمس فى منزلها، حيث ظهرت "جارة القمر"، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلتها بالرئيس ماكرون، حيث قام الرئيس الفرنسى، بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.

وكان ماكرون قد بدأ زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته، وغادر ماكرون منزل السيدة فيروز في الرابية بعد لقاء استمر ساعة وربع الساعة.