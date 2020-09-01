شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى وراغب علامة ونجوى كرم يشيدون بلقاء فيروز بالرئيس الفرنسى ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد كبير من الفنانين اللبنانيين، بلقاء الفنانة الكبيرة فيروز، مع الرئيس اللبنانى إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للبنان، فيما وصفها الفنان راغب علامة أنها "عظمة لبنان".

ومن جانبه نشر الفنان اللبنانى راغب علامة صورة للقاء التاريخى بين فيروز وماكرون، عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق "عظمة لبنان، فخامة ورقى فرنسا".



راغب علامة

ومن جانبها نشرت الفنانة أمل حجازى صورة من اللقاء عبر حسابها بتويتر وعلقت "هذه سيدة لبنان الأولى وليس سواها".



أمل حجازى

فيما غردت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها بتويتر "السيدة فيروز هى الحقيقة اللى خبّرت عن حضارة لبنان وصورتو الحقيقية حتى صارت مساحتو وسع الدّني".

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نجوى كرم

وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن زيارته للنجمة اللبنانية فيروز والتى استمرت قرابة ساعة وربع كانت استثنائية، مؤكدا فى تصريحات له أنه لا يستطيع البوح بما قالته له، قائلا "فيروز رمزكم فى لبنان وأغنيتى المفضلة هى "لبيروت"، وفقا لموقع لبنان 24.

كما وصف ماكرون المطربة فيروز قائلا "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا "، حيث قال في بث تليفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

وكان أول ظهور لفيروز، التي ولدت باسم نُهاد حداد، على تليفزيون أوروبي عام 1975 في برنامج فرنسي. وفي عام 1979، تضمنت أغنيتها "إلى باريس" كلمات تقول فيها "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح".

وخلال الحرب الأهلية قامت فيروز بجولة في الخارج، وأحيت حفلا غنائيا واحدا فقط في لبنان على خشبة مسرح بين شطري بيروت التي كانت مقسمة بسبب الحرب آنذاك.