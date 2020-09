شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران وزوجته يستقبلان مولودتهما الأولى "ليرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغنى إيد شيران عن وصول مولدته الأولى من زوجته شيري سيبورن، وكشف موقع hollywoodlife أن شيران أطلق علي مولودته اسم "ليرا"، وكشف الموقع أن الزوجين استقبلا طلفتهما الأولي خلال شهر أغسطس لكنهما لم يعلنا عن الخبر إلا اليوم الثلاثاء.

يٌعرف النجم العالمي إيد شيران أنه دائما يريد أن يفيد العالم بخبراته الموسيقية التى جعلته واحد من أهم وأشهر نجوم جيله، وكانت آخر الخطوات التى قدمها شيران البالغ من العمر 29 عاما هو تقديمه لدرس موسيقي لطلاب احدي المدارس، حيث فاجأ إيد شيران طلاب مدرسة الابتدائية اسمها " Ecclesbourne Primary School" في جنوب لندن بمساعدته لهم بتقديمه الكثير من الخبرات والأفكار المميزة بعالم الموسيقي و الغناء، وكان هذا الحدث من تنظيم المدير الموسيقى في المدرسة و الذي يدعي تيموثي سبويرر.

استخدم إيد شيران تطبيق " ZOOM " لكي يكون قادر علي التواصل معهم بشكل اسهل ، حيث طرح الطلاب عليه العديد من الأسئلة و هو بدوره كان يجيب عليهم ، كم اقام شيران بتعليمهم كيفية العزف على الجيتار ، قال إيد شيران : " أحببت عزف الموسيقى منذ الصغر ، وهذا ما جعلني أشعر دائما بالسعادة .. وكان ينصحني والدي دائما إذا كنت تريد أن تكون موسيقيا ، اعمل بجد على هذه الخطوة".

يذكر أن إيد شيران بدأ مسيرته الفنية عام 2005 واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يكون واحد من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها شيران بمسيرته الفنية : " shape of you " و " castle on the hill " و " dive " و " i see fire " ، وغيرها.