شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قصة زواج وطلاق ماجدة وإيهاب نافع فى ذكرى ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق الأول من سبتمبر عام 1935 ولد الفنان الطيار الراحل إيهاب نافع الذى تخرج من الكلية الجوية وعمل طيار مقاتلات ثم دخل عالم الفن وشارك فى بطولة عدد من الأفلام.

تزوج الفنان إيهاب نافع مرات عديدة، ولكن كانت أشهر زيجاته من الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة نافع.

وفى حوار لـ"الخليج 365"، تحدثت غادة نافع عن قصة ارتباط وانفصال والدها ووالدتها قائلة: والدى كان ضابط طيران وعمل بالفن وشارك أمى بطولة عدد من الأفلام، وبدأ يتقرب إليها وكانت صديقاتها عندما يرينه يبدين إعجابهن به وبوسامته، وبالفعل تقدم لها وتزوجها».

ماجدة Advertisements وتابعت: «استمر زواج أبى وأمى 4 سنوات وجئت للدنيا فى السنة الرابعة من هذا الزواج، وبعدها وقع الطلاق بينهما، وبعد الطلاق ماما كان بيجيلها عرسان كتير فى مناصب مرموقة ولكنها كانت ترفض رغم صغر سنها، حتى أننى طلبت منها أن تتزوج». توضح الابنة، أن والدها الفنان إيهاب نافع بعد الطلاق حاول الرجوع لوالدتها ولكنها رفضت: «طلب منها العودة وحاولت أقنعها لكنها رفضت، وعاشت حياتها علشانى وعلشان الفن، بابا كان متجوز قبل ماما من ألفت خليل عبدالخالق ابنة الدكتور خليل عبدالخالق الطبيب الجراح وأنجب منها شقيقى أيمن، وبعد طلاقه من أمى تزوج عدة مرات ووصل عدد زيجاته إلى 13، أغلبهن أجنبيات ومن بينهن أرملة رأفت الهجان».



ماجدة وايهاب نافع تحكى الابنة عن وقوف والدتها الفنانة ماجدة بجوار طليقها الفنان إيهاب نافع فى محنة مرضه قائلة: «بابا انفصل عن زوجته الألمانية أرملة رأفت الهجان، وبعدها تزوج أكثر من مرة وعندما أصيب بالمرض، لم تفارقه والدتى فى المستشفى وهى التى أخذت عزاءه».

ماجدة وايهاب نافع