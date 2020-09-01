فيديو| كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت المطربة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها "تالا"، الخامس، أمس. ونشرت كارول مقطع فيديو لصورًا مجمعه تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت كارول على الفيديو :"أعظم إنجاز في الحياة الأمومة، طفلتي أكملت عمرها الخامس". من ناحية أخرى، قدمت كارول سماحة آخر أغنياتها Bon Voyage، مؤخرًا وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل، من إخراج بتول عرفة. فيما اعتذرت عن تقديم أغنية فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد، وقدمها بدلا منها الفنان وائل جسار.

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