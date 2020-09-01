نهى العمروسي تكشف تهمة ابنتها بعد تورطها في قضية الفيرمونت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الفنانة نهى العمروسي على حبس ابنتها "نازلي" في القضية الشهيرة "الفيرمونت". وكتبت نهى منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم". وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي". ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.

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