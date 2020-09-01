مصطفى خاطر ينشر صورًا من حفل زفاف شقيقته وهذا تعليقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى خاطر مجموعة من صورًا، من حفل زفاف شقيقته إسراء، الذي أقيم السبت الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "خاطر" على الصور :"فرح أحلى عروسة في الدنيا".

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وحضر الحفل أصدقاء الفنانين ومن بينهم نجوم مسرح مصر، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، زوجته، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.

وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم، واحتفل العروسان بخطوبتهما في شهر فبراير من العام الماضي

صور| بحضور نجوم مسرح مصر.. زفاف شقيقة مصطفى خاطر وشقيق مصطفى بسيط