فيديو| بكاء ورقص عبير صبري في عقد قران إسراء العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت "إسراء" ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، بعقد قرانها، أمس، بالساحل الشمالي.

ونشرت الفنانة عبير صبري عدة مقاطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة عبير صبري في أحد الفيديوهات وهي ترقص على نغمات أغنية "3 دقات" بصحبة الفنانة يسرا والفنان الشاب خالد أنور.

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كما ظهرت عبير صبري في فيديو أخر وهي تبكي لحظة عقد القران، علقت :"أحلى عروسة، ربنا يتمم لك بخير إسراء وسامح، على فكرة يا إسراء أنا كنت بعيط ساعة كتب الكتاب معرفش ليه، مبروك وكل اللي حواليكي كانوا فرحانين بيكي، أنتي وعريسك، ربنا يهنيكوا".

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، عبير صبري، خالد أنور، أحمد فهمي، هنا الزاهد، تيام مصطفى قمر، بوسي، دياب.

من ناحية أخرى احتفل الكاتب الكبير مدحت العدل، منذ أيام، بعقد قران ابنته "آية" بحضور نجوم الفن.