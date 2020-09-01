معلومات عن نهى العمروسي..تزوجت من فنان والتحاليل أثبتت أنها لا تتعاطى المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهدت قضية "الفيرمونت"، جدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وتطورات أبرزها القبض على عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

نستعرض لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها:

- ولدت الفنانة نهى العمروسي في 11 يناير عام 1963.

- ليست فقط ممثلة ولكنها أيضًا كاتبة سيناريو.

- حصلت الفنانة نهى العمروسي على بكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1990.

- شاركت العمروسي في عدة مسلسلات تلفزيونية منها "إحنا الطلبة"، الحارة"، "مملكة الجبل"، "شارع عبد العزيز"، "البلطجي"، "ضمير أبلة حكمت"، غيرها.

- قدمت نهى للسينما أعمالًا كثيرة أبرزها "جزيرة الشيطان"، "العذراء والعقرب"، "حنفي الأبهة"، "حارة برجوان"، "اللعب مع الشياطين"، "حلق حوش"، "هيستريا".

- تزوجت من الفنان مصطفى كريم وأصيب بالسرطان، ثم توفى، ولم تتزوج "العمروسي" بعده، وانجبت منه ابنتها نازلي.

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- دخلت السجن لمدة شهر بتهمة تعاطي المخدرات، ولكنها أثبتت براءتها، وتم الإفراج عنها.

وقالت العمروسي خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي :"الناس قالوا إني كنت في شقة مفروشة وكنا خمس رجال وخمس نساء، الكلام دا مش حقيقي، هما كانوا أربع شباب، وفي بنات صغيرين جدا، أنا مكنتش أعرفهم، شفتهم في الجاليري".

أضافت نهى العمروسي :"نتيجة تحليل الطب الشرعي، أثبت أني لا أتعاطى أي نوع من المخدرات، وتم إخلاء سبيلي، أنا مشفتش أي حاجة في الجاليري وما شفتش أني حد بيتعاطى مخدرات جوا المكان، أنا بروح دائمًا الجاليري لأني متيمة بالفضيات، الحاجات المصنوعة يدويًا".

تابعت نهى :"طلبت من الشرطة تفتشني، أنا أول واحدة اتفتشت، لما الظابط قالي أنا بدور على مخدرات، قالوا لنا مفيش حاجة وهتروحوا، وأنتوا مش عليكوا أي حاجة، وبعدها دخلونا ميكروباص، وأخدوا الموبايلات مننا وبعدها انعزلنا عن كل العالم".

- في 9 يناير 2019، كتبت الفنانة نهى العمروسي "بوست" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن غضبها الشديد بسبب حالة البطالة الفنية التي تعيشها الفترة الحالية.

- وقالت العمروسي: "أنا قررت أدور على مهنة تانية غير الفن، وأظن إن القرار ده جه متأخر شوية لأني كان لازم أفهم من بدري إن المهنة دي ممكن تقهر صاحبها وأنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح".

- أخر أعمال الفنانة نهى العمروسي مسلسل "الخانكة" 2016، بطولة غادة عبد الرازق، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، ميرهان حسين، إخراج محمد جمعة.

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها: عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت