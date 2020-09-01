ماجي بو غصن لفيروز:"اشتقنا لحضورك وصوتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عن حبها الشديد للسيدة فيروز.
وكتبت بو غصن تغريدة، عبر حسابها بموقع تويتر، :"اشتقنا لحضورك وصوتك، صورة لبنان الأجمل، مش بس صورته، وصوتنا كلنا لكل العالم، فيروز اسم ما بيتكرّر، متلك متل لبنان، ما بيتكرّ".
واستقبلت فيروز الرئيس الفرنسي، أمس الاثنين، في منزلها بمنطقة الرابية، وأهدته لوحة فنية عبارة عن مجسم من خشب الأرز.
وزار الرئيس الفرنسي بيروت لمساعدة الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ لبنان وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في لبنان.
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