"جاني في ملعبي" تجمع إيمان العاصي ومحمد نور

نشر الفنان محمد نور فيديو جديد له من عطلته الصيفيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام".

و جمع الفيديو بين محمد نور ، الفنانة إيمان العاصي و علق قائلا:" مع صديقتي

الفنانة الجميله المتألقة إيمان العاصي والفنانة التونسية الجميله رشا، قمر م السما لوحه مجسمه صداع من كتر السمسما، سعيد جدا بنجاح الاغنيه الحمد لله وردود أفعالكم " و تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد نور اغنيه "مالك يا تري"، وحصلت الاغنية علي اكثر من 760 الف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، من كلمات: أحمد السقا، و ألحان: محمد نور.