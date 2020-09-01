عمرو دياب يأخذ الـ"تريند" من تامر حسني والعسيلي

أطاح الهضبة عمرو دياب، بكليب أغنية "اختراع" للفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي، إذ حصل دياب على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" بفيديو أغنية "زي ماأنتي"، بينما تبعه "اختراع" في المرتبة الرابعة.
طرح دياب مساء أمس، فيديو مصور لأغنية "زي ماأنتي" من حفله الغنائي الأخير بتنقية "أون لاين"، الذي تم اذاعته يوم الجمعة الماضي، وحقق أكثر من 460 ألف مشاهدة عبر"يوتيوب"، والتي تمطرحها ضمن أحدث ألبوماته "سهران"، الذي صدر خلال شهر فبراير من العام الجاري، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:نادر حمدي.
وتبعه كليب "اختراع" الذي حافظ على المركز الأول لمدة 3 أيام، بأكثر من 6 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.
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