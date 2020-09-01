الكاتب حسام نوح: المشاركة في "التجريبي" بـ"حكايات نص الليل" نجاح كبير للمسرحية

أعرب الكاتب والسيناريست الشاب حسام نوح عن سعادته بالمشاركة هذا العام في الدورة الاستثنائية الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقرر أن تفتتحه وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم يوم الثلاثاء المقبل.

كشف حسام نوح، أنه يشارك في المهرجان بعرضه المسرحي "حكايات نص الليل"، بطولة عدد من ممثلي

مسرح الشباب، ومن إخراج محمد فضل، ويناقش العرض بعض التغيرات التي حدثت فى المجتمع المصري آخر 10 سنوات بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي وصل له العالم، ومن المقرر عرض مسرحيته على المسرح القومي بالعتبه يوم 9 سبتمبر من الشهر المقبل.

معربًا عن سعادته بالمشاركة في دورة مهداه إلى روح أستاذه فى التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع، تقديرًا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري على المستويين الفني والأكاديمي.



يذكر أن حفل الافتتاح للمهرجان سيقام اليوم 1 سبتمبر، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه بالمسرح القومي بالعتبة، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

