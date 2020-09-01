عاصي الحلاني عن فيروز: أيقونة لبنان

علّق الفنان عاصي الحلاني على زيارة الرئيس الفرنسي إيمونيل ماكرون للسيدة فيروز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر الحلاني صورة من اللقاء، وعلق Advertisements عليها قائلاً: "أيقونة لبنان السيدة فيروز أثناء اللقاء مع ماكرون". عليها قائلاً: "أيقونة لبنان السيدة فيروز أثناء اللقاء مع ماكرون". التقت السيدة فيروز الرئيس الفرنسي ماكرون مساء أمس الإثنين في منزلها بمنطقة "الرابية" شمال شرق بيروت، كانت في استقباله السيدة إيما الرحباني إبنة فيروز، واستغرق اللقاء قرابة الساعة وربع، تحدث فيها ماكرون مع فيروز عن سعادته وامتنانه بهذا اللقاء الإنساني الذي يبتعد قليلاً عن ضجيج السياسة وآثارها. منزلها بمنطقة "الرابية" شمال شرق بيروت، كانت في استقباله السيدة إيما الرحباني إبنة فيروز، واستغرق اللقاء قرابة الساعة وربع، تحدث فيها ماكرون مع فيروز عن سعادته وامتنانه بهذا اللقاء الإنساني الذي يبتعد قليلاً عن ضجيج السياسة وآثارها.

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