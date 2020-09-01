بعد زيارة ماكرون لها.. سجل اللقاءات الفرنسية لـ فيروز

أضافت الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطربة الكبيرة فيروز، بصمة عالمية جديدة في تاريخ فيروز الإنساني، بجانب إرثها الفني الكبير.

تميز اللقاء بالعفوية والإنسانية بعيدًا عن الرسميات السياسية،إذ احتسى ماركون "فنجان قهوة"، الذي يربطه جمهورها دائمًا بأجواء أغانيها الدافية، وقدمت له فيروز هدية تذكارية تمثلت في لوحة فنية.

لم تكن هذه هي الزيارة الرئاسية الفرنسية الأولى لفيروز؛ إذ كان لها لقاءات مميزة مع روؤساء فرنسيين سابقين بداية من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسو ميتران، الذي منحها وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي منحها وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

وعلى الصعيد الفني، كان لفيروز بصمات غنائية في فرنسا؛ إذ أطلت للمرة الأولى على التلفزيون الفرنسي مع الإعلامية الفرنسية الشهيرة ميراي ماتيو عام 1975، وبعددها بـ 4 أعوام كان أول وقوف غنائي لها على مسرح فرنسي في الأولمبياد.

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قام ماكرون بمنحها وسام جوقة الشرف للمرة الثانية في عام 2020، ليكون هو الوسام الفرنسي الثالث الذي تحصل عليه فيروز في مسيرتها الفنية التاريخية اللامعة.